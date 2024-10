Sciocolà 2024, lo chef Massimo Bottura di cioccolato

Lo chef Massimo Bottura in pregiato cioccolato messicano fondente al 90% utilizzato per realizzare una scultura a grandezza naturale, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. È l'opera nata dalle mani del Maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, che verrà presentata in occasione di Sciocolà venerdì 1° novembre a Modena, in Piazza Matteotti.

La scultura

La scultura è in tutto e per tutto una riproduzione fedele dello chef tristellato modenese, a cui Stefano Pelliciardi di SGP Eventi e patron della manifestazione, ha voluto dedicare l’ambizioso progetto di quest’anno, affidando l’opera a Mirco Della Vecchia. È stato un grande piacere poter tributare a un grande collega come Bottura una scultura – ha detto Della Vecchia - un modenese noto in tutto il mondo, che si spende in tante attività umanitarie come me, e che mette la sua maestria a beneficio del sociale”. Un lavoro imponente, complesso e che ha richiesto tanto studio e preparazione, nonostante l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che ha per una volta accantonato il romanticismo dello scalpello, lasciando il posto all’innovazione.