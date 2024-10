Artissima 2024 a Torino: programma, eventi e date

La manifestazione torna all’Oval dal 1° al 3 novembre. Tra le 189 gallerie protagoniste della kermesse, provenienti in totale da 34 paesi, 66 presentano progetti monografici e 37 approdano a Torino per la prima volta

La nuova edizione di Artissima sogna ad occhi aperti. È questo il tema del trentunesimo appuntamento della fiera internazionale d’arte contemporanea di Torino, che con The Era of Daydreaming (L’era dei sogni ad occhi aperti) torna all’Oval dal 1° al 3 novembre. Presente un numero importante di gallerie estere, ben il 54%, con oltre 50 tra curatori e direttori di istituzioni. Tra le 189 gallerie protagoniste della kermesse, provenienti in totale da 34 paesi, 66 presentano progetti monografici e 37 approdano a Torino per la prima volta.

Accanto alla Main Section, le 37 gallerie che espongono per la prima volta all’Oval sono inserite nella sezione New Entries e tra queste compaiono 15 gallerie internazionali emergenti con meno di cinque anni di attività, comprese le italiane MATTA di Milano e Triangolo di Cremona. Invece, oltre ad Art Space & Editions, in fiera 38 espositori presentano progetti monografici, inseriti in Monologue/Dialogue. Accanto alle sezioni canoniche, le tre curate: si tratta di Present Future, Back to the Future, quest’anno dedicata ai pionieri dell’arte contemporanea, e Disegni.