Si intitola "Le regole dell'hotellerie" e avrà come protagonista proprio lo chef volto di Masterchef. Il calendario è ricchissimo di appuntamenti ed eventi e Foodmetti sarà visitabile dal 30 ottobre al tre novembre in piazza San Romano, all'interno delle ex scuderie Ducali

Anche quest'anno a Lucca torna Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico. Sarà visitabile da tutti dal 30 ottobre al 3 novembre in piazza San Romano, all'interno delle ex Scuderie Ducali.

Il nuovo fumetto di Diabolik con Bruno Barbieri

Sabato 2 novembre alle 14 lo chef Bruno Barbieri sarà presente a Foodmetti per raccontare come è nata la sua passione per Diabolik e per presentare l’albo speciale Le Regole dell’Hotellerie, scritto da Tito Faraci e disegnato da Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti. Dopo l'evento lo chef e gli autori saranno disponibili per una sessione di firmacopie, mentre alle 17 Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli prepareranno, sotto lo sguardo di Barbieri, degli "spaghetti all’assassina".

L'avventura speciale di Diabolik con protagonista lo chef sarà disponibile gratuitamente in esclusiva a Foodmetti durante Lucca Comics & Games 2024.