Livigno: Alpine glory, italian style. La campagna invernale 2024-2025

Grandi eventi per una meta internazionale

Lo sport e i grandi eventi – come i tanto attesi Giochi Olimpici – sono da sempre motivo di orgoglio per Livigno, ed insieme alla proposta di alta qualità con numerosi servizi, l’accogliente ospitalità, la cura dei dettagli, la visione innovativa e l’ascolto degli operatori sono stati elementi fondamentali per delineare la nuova veste della destinazione. Un nuovo posizionamento, per Livigno, presentato da Diego Cermelli, Head of market Italia di Saint Elmo’s, che ha illustrato lo studio di analisi qualitative e quantitative effettuato sulla località, che negli anni ha saputo richiamare turisti da tutto il mondo. Un mix di prestazioni eccellenti, design alpino e spirito d’alta quota che rende Livigno una delle mete più amate a livello internazionale: un posizionamento rinnovato, ma che nasce dalla valorizzazione di ciò che è da sempre parte del vissuto livignasco, grazie alla presenza di elementi profondamente radicati nel tessuto sociale della località.

Alpine energy

“Alpine Energy, at the highest level”: due concetti semplici ma che racchiudono efficacemente l’essenza livignasca e che saranno il fil rouge di tutti i cambiamenti che affronterà la località nei prossimi anni per avvolgere e far respirare a tutti il nuovo posizionamento, basato su tre pilastri principali: “Powerful”, “Chic” e “Moving”.

Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.livigno.eu