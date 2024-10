"Scritture d'autunno", UmbriaLibri torna a Perugia dal 25 al 27 ottobre

La prima giornata della manifestazione si apre la mattina di venerdì 25 a Palazzo Graziani con un dibattito dedicato all’editoria locale con Angelo Mellone, Andrea Di Consoli e Giovanni Francesio. I protagonisti del pomeriggio sono invece Giancarlo De Cataldo alle 17 per la presentazione del libro Per questi motivi (SEM), a seguire Luca Bianchini con Il cuore è uno zingaro (Mondadori) alle 18, per finire Antonio Moresco con Canto del buio e della luce (Feltrinelli) alle 18.45.

A seguire ci saranno diverse presentazioni tra cui quelle di Cristina Stillitano, con A luglio non succede mai niente (Piemme), Andrea Caterini con Sparring partner (Editoriale Scientifica), Giorgio Biferali con Sono quasi pronto (Ponte alle Grazie) e Mariolina Venezia con Rione Serra Venerdì. Imma Tataranni e le trappole del passato (Einaudi). Tra gli ospiti in programma nel pomeriggio presso San Francesco al Prato: Walter Siti con C’era una volta il corpo (Feltrinelli) alle 16, a seguire Fabio Volo alle 16.45 e Giancarlo De Cataldo con Il bacio del calabrone (Einaudi) alle 18.15. A chiudere la giornata l’attesissimo appuntamento con l’ospite internazionale Philippe Forest che presenterà Io resto re dei miei dolori (Fandango).

La terza giornata

Si chiude domenica 27 ottobre con un programma ricchissimo. Tra i tanti incontri Alessandro Sortino alla Galleria Nazionale dell’Umbria presenterà Il Dio nuovo (Rizzoli) alle 10.45; gli subentrerà alle 11.30 Marino Bartoletti con La partita degli dei (Gallucci) e infine a Marco Ferrante con Ritorno in Puglia (Bompiani) alle 12.15.

Attesa la cerimonia di premiazione del premio Letterario nazionale Opera Prima

"Severino Cesari", che si terrà a Palazzo Graziani alle 11.30 con presentazione dei tre finalisti e la proclamazione del vincitore. Il pomeriggio, invece, in Sala dei Notari alle 16 Selvaggia Lucarelli dialogherà con Angelo Mellone su L’amore non è un like, a seguire Matteo Nucci alle 17.15 con Sognava i leoni (HaperCollins) e Giulia Caminito e il suo nuovo romanzo Il male che non c’è (Bompiani) alle 18. L’evento conclusivo di questi tre giorni vedrà salire sul palco alle 18.45 lo scrittore scozzese di fama mondiale Irvine Welsh che racconterà Resolution in uscita per Guanda.