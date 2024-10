Se n'è andato a seguito di una lunga malattia l'artista e fumettista Massimiliano Frezzato, famoso soprattutto per la saga fantascientifica "I custodi del Maser" che lo impegnò per più di dieci anni tra il 1996 e il 2011. Il suo stile viene descritto come altamente dettagliato e ricco di elementi fantastici, con un forte uso del colore e un'attenzione particolare alla composizione visiva.

La vita e le opere

Nasce a Torino il 12 marzo 1967. Dopo un primo anno di liceo scientifico si sposta all'artistico e vince il concorso nazionale di fumetto a Prato nel 1989, anche se già dal 1985 aveva iniziato a pubblicare i suoi lavori e a collaborare con svariate riviste. Era stato infatti notato da Stefano Trentini che gli aveva proposto di realizzare fumetti per la Nuvola bianca.

Oltre a I custodi del Maser, opera ambientata in un mondo post-apocalittico e di gran lunga la più famosa dell'autore che lo fece conoscere anche all'estero, pubblica anche altri lavori come quelli con protagonista il personaggio di Margot, ovvero Margot Queen of the Night e Margot in Badtown; le versioni illustrate de Le avventure di Pinocchio e Peter Pan e diversi libri illustrati per l’editore Lavieri. Vanta anche esperienze nel fumetto Usa, con una collaborazione con la Marvel per Wolverine.