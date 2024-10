Non sono stato io, un romanzo sulle tracce di Diabolik

Sulle tracce di Angelo Zarcone

L’uomo che ha dato il suo contributo a creare Diabolik è stato a lungo avvolto nell’ombra: un soprannome, un nome, un paio di identikit disegnati da un collega disegnatore e poco altro. Da qui Raffaele Mangano e Gianni Bono sono partiti per ricostruire la sua storia, arrivando a rintracciarlo 60 anni dopo la sua ultima apparizione nella sede della casa editrice Astoria, dove si recò trafelato e in ritardo per consegnare le tavole del numero 1, in alcuni tratti ancora abbozzate e apparentemente incomplete, prima di far perdere le sue tracce.