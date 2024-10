Il fenomeno è diventato virale non solo tra i millennials ma anche tra i Gen Z. Il trend su TikTok è quello di acquistare l'iconico orsacchiotto, registrare un messaggio d'amore e regalarlo alla propria dolce metà. Ma tornano in auge anche i tamagotchi e i telefoni retrò ascolta articolo

Impazza la nostalgia anni '90. Non solo tra i millennials, che guardano alla loro infanzia e a ciò che l'ha resa iconica, anche la Gen Z è stata contagiata dal fenomeno: ne sono un esempio i migliaia di video postati sui social, e in particolare su TikTok, che hanno riportato in auge i Coccolotti, dei portachiavi a forma di teneri orasacchiotti famosissimi alla fine del secolo scorso. Sono a centinaia gli orsetti che popolano i feed della piattaforma, ognuno con un colore diverso o con una sua specificità, come quella di poter registrare un messaggio vocale da riascoltare premendo un tasto oppure un altro che simula il fatto di avere freddo, producendo suoni simili a dei brividi, per poi scaldarsi e cambiare colore se accarezzato.

Il trend I Coccolotti sono tornati sul mercato nel 2019, ma non hanno subito riconquistato il pubblico. Il cambiamento vero e proprio è avvenuto con l'implemento della funzione di registrazione dei messaggi, così apprezzata da dare vita a un vero e proprio trend sui social: tra coppie, uno dei due regala all'altro l'iconico orsacchiotto registrando un messaggio d'amore, mentre l'altro registra il risultato e lo posta online. Ci sono anche casi in cui la romantica idea diventa ironica, con messaggi che nei primi secondi sembrano dichiarazioni d'amore e subito dopo si rivelano trash o volgari.

Dove acquistarli Questa reliquia dei millenials è disponibile in edicola a un costo di 12 euro e 50 centesimi, ma non solo: è possibile trovarli ovviamente anche su Amazon. Sono disponibili in sei diverse combinazioni di colori ovvero rosa e pesca, rosa e rosso, grigio e rosa, azzurro e bianco, rosa e blu e completamente rosa.

Non solo Coccolotti La nostalgia anni '90 non si ferma solo a questi gadget, ma si estende oltre, per esempio anche ai tamagotchi e ai telefoni retrò. Basti pensare che, secondo quanto riporta la Bbc, le vendite dei virtual pet a forma di uovo (i tamagotchi) sono più che raddoppiate tra il 2022 e il 2023 tanto che nel Regno Unito ha recentemente aperto un negozio dedicato a questa reliquia della cultura pop anni '90, e una tendenza simile si sta registrando nell'acquisto da parte dei più giovani di tipologie di telefono che potremmo definire vintage, come quelli a dischi girevoli oppure a conchiglia. I vantaggi? Distaccarsi dai social per un po', ma potendo rimanere in contatto con le persone, il costo irrisorio, l'enorme durata della batteria e la resistenza molto superiore agli attuali smartphone. approfondimento Torna il Tamagotchi, avrà la fotocamera e potrà ordinare d’asporto