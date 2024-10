I formatori devono avere le giuste competenze

"In un mondo così diverso per riuscire a restare a galla e ottenere dei risultati importanti -ha ribadito Roberto Re- bisogna lavorare su se stessi. Ma non dobbiamo cambiare il mondo intorno a noi ma adeguarci ad esso. Ovvero, significa rivoluzionare i nostri schemi mentali, il nostro modo di pensare, il nostro modo di reagire agli eventi. Soprattutto, vuol dire imparare a creare una vita di qualità, bilanciando l’impegno lavorativo e quello personale, emotivo e affettivo. In troppi, invece, sull’altare del successo sacrificano la propria vita privata. Un errore imperdonabile". Ma parlare alle persone e aiutarle in un percorso di crescita professionale non è stato facile: "Quando ho iniziato -sottolinea Re- la parola coaching era sconosciuta e, di volta in volta, andava spiegata agli imprenditori e alle persone. Oggi siamo all’opposto e per ogni cosa c’è un coach specifico. In troppi, purtroppo, si spacciano per formatori senza averne le dovute competenze. Questo rende con chiarezza che esiste un mercato nel quale in molti provano a inserirsi e dove io, con la mia squadra, siamo presenti da sempre. Non a caso siamo stati anche i primi in Italia. Il nostro successo è che siamo stati pronti a cambiare, adeguandoci ai tempi e abbiamo cercato di essere innovativi. Tutto questo senza mai dimenticare la qualità del lavoro. Oggi nel mondo della formazione, come in tanti altri settori, ci si vende benissimo, ma poi si offre un prodotto che non rispecchia le promesse fatte".