L’industria del turismo si è incontrata alla fiera di Rimini per la 61esima edizione della manifestazione "Ttg Travel Experience". I numeri mostrano quanta attenzione presta l’Italia (e non solo) al progresso del b2b del settore turistico. L’evento, infatti, ha messo a segno un +15% di presenze straniere, ospitando 2.700 espositori, mille buyer esterni da 75 Paesi e 66 destinazioni estere, 18mila business meeting e 683 giornalisti.

L’Italia al centro, con tutte le 20 regione

L’Italia è stata molto presente, con rappresentanze di tutte e 20 le regioni. Ttg ha voluto che la fiera si identificasse come un polo di incontro d’eccellenza, con i buyer esteri che venivano da 62 Paesi: il 55% dall’Europa e il 45% dal resto del mondo, con in testa il Nord America (18%), seguito da UK (15%) e Germania (10%).

Raccontare i territori per quello che sono

Tra i temi più discussi nei 200 eventi tenuti da circa 250 speaker, “la ricerca della verità per il turismo”, che “ha puntato i fari sull’esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi e analisi di mercato scientificamente comprovabili in un tempo in cui lo storytelling è artificialmente creato, dilagano le fake news e le recensioni sono spesso fuorvianti”, si legge nel comunicato di Italian Exhibition Group, che ha organizzato l’evento.

Turismo di lusso

L’Italia ha anche il primato nel mercato europeo degli alberghi di lusso, con un fatturato annuo di 30,5 miliardi di euro e un market share del 21%. Nel nostro Paese, spiegano gli organizzatori, il 45% degli investimenti alberghieri è focalizzato proprio sul segmento luxury e concentrato sulle top cities (Roma, Milano, Venezia e Firenze), oltre che sulle aree balneari e di montagna. A questo è stato dedicato un evento specifico, il “Luxury Event by Ttg”, con 1400 appuntamenti focalizzati sulle esigenze del nuovo “turista d’alta gamma alla ricerca di esperienze straordinarie”, sottolinea il comunicato.

Presente anche la ministra Santanchè

All’inaugurazione era presente la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha parlato del ruolo fondamentale del turismo come pilastro per la crescita della nazione. Ha anche sottolineato che Ttg è la manifestazione di riferimento in Italia per la promozione mondiale del settore. Presenti all'inaugurazione anche diversi esponenti del mondo della politica e delle istituzioni.