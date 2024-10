Introduzione

Viaggiare non ha sempre un costo accessibile e, sempre di più, i turisti sono alla ricerca di attività gratuite per non alleggerire ulteriormente il loro portafogli. Per aiutarli a scoprire le migliori destinazioni low-cost, Holidu, piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza leader in Europa, ha realizzato la classifica delle città italiane con il maggior numero di attrazioni, eventi e tour gratuiti.