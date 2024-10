“TypeArt Beijing”: la mostra fino al 19 febbraio a Pechino

La typeart italiana sbarca a Pechino con la mostra antologica di Lorenzo Marini “TypeArt Beijing”. Nel maestoso teatro-galleria settecentesco Dongyuan, a ridosso della città proibita, il maestro tipografo propone un’esibizione in trenta opere su tela e quattro installazioni realizzate appositamente per l’occasione, unendo il suo estro all’antica arte calligrafica cinese.

"L'occhio che tutto vede non riesce a vedere se stesso"

L’esibizione durerà sei mesi, fino al 19 febbraio, e si declina in diverse aree tematiche, dagli Alphatype agli alfabeti Neo-futuristi, ai Black Holes. Tra le installazioni c’è anche l’iconica Raintype, che prosegue il tour mondiale dopo essere stata già esposta a Seul, Los Angeles e Miami. Ma a Pechino Marini celebra anche le tradizioni cinesi: un percorso di lettere appoggiate al pavimento riproduce l’armonia dei giardini orientali, mettendo in mostra un dialogo tra contemplazione e azione. "Questa installazione mi è stata ispirata da una frase zen che dice che l’occhio che tutto vede non riesce a vedere se stesso", ha commentato Marini. "Il messaggio è quello di uscire dal nostro piccolo io, limitato dal nostro ego che si crede al centro di tutto, e capire che il centro non siamo noi", ha spiegato.