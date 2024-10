Ward dichiara apertamente qual è il suo punto di partenza senza farne mistero: in La città della follia c’è tanto dell’Arkham Asylum di Grant Morrison e Dave McKean, nelle atmosfere e in uno stile di disegno pittorico che flirta con l’espressionismo, ma non solo. La storia è intrisa di riferimenti e collegamenti ad altre storiche run di Batman, dallo stesso Morrison a Snyder, con un ruolo particolarmente centrale svolto dalla Corte dei Gufi. E Ward si dimostra perfettamente a proprio agio nel maneggiare un materiale tanto ricco e complesso, dando straordinaria coerenza al suo racconto e affondandone le radici nel nutrito humus fumettistico di Gotham.

I disegni

Oltre che per le sue atmosfere cupe e opprimenti e per il modo in cui assorbe, rielabora e sfrutta gli elementi forniti da altri autori prima di lui, Ward fa spiccare il suo lavoro per l’aspetto grafico; non solo per l'estetica di un tratto raffinato ed elegante, per una colorazione a tinte fluo che contribuisce a crescere nel lettore una sensazione di disagio ed estraniamento, ma anche e soprattutto per la scelta di alcune soluzioni visive che risultano particolarmente interessanti: il character design di Due Facce, su tutti, è qualcosa di sperimentale e coraggioso, frutto di una commistione di stili e linguaggi che varia dal realistico al simbolico riuscendo a esprimere perfettamente il senso di distorsione insito nel personaggio.