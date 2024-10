Legacies and Visions. From Comel to Karshan, alla Domus Comeliana

La rassegna Legacies and Visions. From Comel to Karshan presenta per la prima volta un importante nucleo di opere provenienti dalla collezione del professor Marcello Comel (1902-1995), fondatore dell’Institutio Santoriana – Fondazione Comel. Personalità celebre per l’infaticabile, pionieristico impegno nel panorama internazionale della medicina e della ricerca dedicata all’umanesimo medico, Comel emerge quale mecenate illuminato e raffinato collezionista. I dipinti e le opere su carta presentati, prevalentemente di artisti italiani dei secoli XIX e XX, restituiscono l’inedito ritratto di Comel umanista, filantropo e strenuo sostenitore delle belle arti. Tra i capolavori esposti si annoverano dipinti di Gerolamo Induno, Moses Levy, Giovanni Lomi, Arturo Tosi, Lorenzo Delleani, Giuseppe Pallanti, Carlo Sbisà e Arturo Nathan ed opere su carta di Telemaco Signorini, Mario Sironi, Filippo De Pisis e Renato Guttuso.