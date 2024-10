Francia, dopo 31 anni si conclude la caccia al tesoro del "gufo d'oro"

La ricerca dello "chouette d’or", la scultura del gufo d’oro sepolta nel 1993, ha visto coinvolti centinaia di concorrenti, che avevano come unici indizi gli 11 enigmi del libro “Sulle tracce del gufo d’oro”

In Francia, una caccia al tesoro durata 31 anni si è finalmente conclusa: la collocazione dello chouette d’or ("gufo d’oro"), la scultura sepolta nel 1993, è stata scoperta il 3 ottobre da una persona la cui identità è ancora ignota. L'ideatore del gioco pensava che in qualche mese l'enigma sarebbe stato risolto, e invece la ricerca ha coinvolto centinaia di persone per più di trent'anni. Il valore del gufo d'oro è di 150mila euro.