Premio Bancarella 2024, vince l'esordiente Aurora Tamigio

Lifestyle

SCRITTORI IN VIAGGIO. Sulle orme dei grandi autori di Travis Elborough, L'Ippocampo - Dal primo viaggio di Melville a bordo di una baleniera a quello on the road di Kerouac nel cuore dell’America, fino al treno su cui nacque Harry Potter. Il libro di Travis Elborough ripercorre 35 itinerari d’autore. Una lettura perfetta per gli amanti dei viaggi impreziosita da fotografie a colori e mappe che ricostruiscono le tappe di ogni avventura