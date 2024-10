Cene e degustazioni



L’appuntamento è pensato non solo per gli amanti dell’alta cucina, ma anche per chi vuole approfondire la conoscenza di vini e di piatti d’eccellenza. Da una parte “Chef, le Cene” continua a ospitare i nomi di grandi chef che hanno fatto la storia della manifestazione udinese, e poi c’è “Degustazioni Guidate”, che dà ampio spazio ai vini della regione e quelli delle più famose zone vitivinicole d’Europa e del mondo. Questa esperienza è arricchita da professionisti del settore che danno agli ospiti l’opportunità di apprezzare anche la storia, le caratteristiche peculiari dei vini, dei territori e dei produttori, con degustazioni guidate che durano circa un’ora e mezza.

Laboratori e musica

Attraverso il “Laboratorio dei Sapori”, poi, Ein Prosit propone un percorso olfattivo e gustativo delle fragranze tipiche del luogo, attraverso gli stili e i linguaggi di tutte le epoche. Seguono anche gli appuntamenti in centro a Udine, fra enoteche, osterie e gastronomie, con assaggi informali e iniziative in giro per la città. Una serie di eventi nell'evento per celebrare il mondo gourmet, con la partecipazione di giornalisti, produttori, operatori di settore, e tanta musica.