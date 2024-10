Si terrà a Roma il 9 ottobre ed è la prima volta che l'evento sbarca in Europa. L'idea è semplice: portarsi dietro un libro, leggere in compagnia e discutere dei propri libri preferiti con altri appassionati ascolta articolo

Se si è stanchi delle solite uscite al bar, delle classiche serate in discoteca tra musica assordante e spazi risicati, se si crede che l'aperitivo in compagnia vada bene, ma che sarebbe meglio cambiare anche un po' ogni tanto, allora c'è una nuova iniziativa che non ci si può proprio perdere: i Reading party. Il progetto, nato negli Stati Uniti circa un anno fa, ha travalicato i confini americani e, il 9 ottobre, raggiungerà l'Italia e Roma. È la prima volta che questo format letterario americano, lanciato a New York dall'idea di quattro giovani lettori, arriva in Europa.

L'evento: cos'è un Reading Party Il primo Reading Party ufficiale si terrà al MONK a Roma ed è organizzato in partnership con Libri Sottolineati , la "nuova community letteraria italiana" che sta rivoluzionando il modo di vivere la lettura e la condivisione culturale. Un luogo, un obiettivo, tre semplici regole: portare un libro con sé, avere voglia di conoscere persone nuove e rompere con la logica dell'aperitivo come unico espediente di socialità. Ecco che la nuova moda da booklover, seguendo la scia americana, potrebbe diventare un appuntamento ricorrente di lettura in compagnia, possibilmente a telefoni spenti o in modalità "silenzioso". vedi anche Reading Parties: dove, perché e come sono nati

Reading Rhythms, una community internazionale Il progetto è nato dall'idea di Ben Bradbury, Charlotte Jackson, John Lifrieri e Tom Worcester, quattro ragazzi newyorkesi che non volevano più sacrificare la lettura per stare dietro ai ritmi frenetici della metropoli. Uno di loro, Tom Worcester, aveva già rivelato in un'intervista a SkyTG24 l'intenzione di portare l'iniziativa in Italia, e quella di Roma, ospitata dal MONK in via Giuseppe Mirri 35, sarà la prima di quella che vuole essere un lunga serie. Roma farà da apripista: Reading Rhythms e Libri Sottolineati stanno lavorando per portare questo format in diverse città italiane. Per partecipare all'evento di Roma è consigliabile prenotarsi anticipatamente a questo sito perché i posti sono limitati. Il costo del biglietto è di dieci euro.