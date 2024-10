Milano, arriva "Il circo degli orrori"

Con Phenomena Circus approda a Milano una nuova dimensione di fare spettacolo: teatro e l'arte del circo si fondono e mettono in scena uno spettacolo horror, fra i più terrificanti e divertenti di sempre. Una "miscela esplosiva" di terrore, suspense ed acrobazie in un’atmosfera spettrale dove non mancano effetti scenici speciali ed attrezzature artistiche che arrivano, per la prima volta in Italia, direttamente da Las Vegas. Quando si entra nel tendone di “Phenomena Circus” è come fare un patto con il demone dello spettacolo. Fin dai primi istanti si percepisce di non essere in un luogo come tutti gli altri. I peggiori incubi del cinema e della letteratura prendono vita catturando l’attenzione e lo sguardo in veri e propri zoom emotivi in cui lo spettatore è il principale protagonista di un viaggio nel profondo oscuro dell’animo umano.