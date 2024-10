Un viaggio visivo e concettuale attraverso i 35 anni di carriera dell’artista grazie ad una ricca collezione di opere da lui personalmente selezionate: accanto ai lavori più rappresentativi della sua produzione artistica, saranno presentati numerosi pezzi unici inediti concepiti appositamente per l’occasione. Shepard Fairey (Charleston, 1970) è l’artista dietro la collezione Obey. Divenuto popolare in tutto il mondo per il poster “HOPE”, il ritratto di Barack Obama ed emblema della campagna presidenziale del 2008, Obey si distingue per uno stile essenziale e audace, dalla palette minimalista guidato dalle culture dell’hip hop e del punk che hanno insegnato all’artista a mettere in discussione le convenzioni sociali. ( Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini)