Il 30 settembre di un secolo fa, a New Orleans, nasceva uno degli scrittori più noti del Novecento americano. Si chiamava Truman Capote e sarebbe rimasto alla storia come il fondatore del cosiddetto “non fiction novel”, ovvero del romanzo basato sul racconto di fatti e personaggi davvero esistiti. A raccontare, nella nuova puntata di "Incipit", i suoi libri e il suo talento eccezionale e a tratti perfidissimo è lo scrittore Marco Rossari, che ha di recente tradotto per Garzanti un suo lungo racconto, “Bare intagliate a mano”.

