Cinema

Pedro Almodóvar ha vinto il Leone d’Oro per 'The Room Next Door', Maura Delpero premiata con il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria per 'Vermiglio'. Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Nicole Kidman e maschile a Vincent Lindon. Ecco tutti i vincitori dell’81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia