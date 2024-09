Russo: "La scrittura è la svolta fondamentale della civiltà"

L'ospite della nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, è il responsabile di "Gramma", il nuovo imprint del gruppo Feltrinelli. Che in questa intervista racconta lo stato di salute del romanzo e i rischi e le opportunità di fare editoria oggi

"La scrittura è la svolta fondamentale della civiltà: è la scrittura a interrompere il mero uso comunicativo del linguaggio, aprendo all’immaginazione e alla matematizzazione del mondo". È quanto dice, nella puntata di "Incipit", Giuseppe Russo, da qualche mese alla guida di "Gramma", il nuovo imprint del gruppo Feltrinelli.

Gramma, in greco, significa segno, scrittura, e il nome - spiega Russo in questa intervista - traduce già il progetto: "Un grande scrittore, Winfried Sebald, raccomandava ai suoi allievi di 'scrivere in maniera chiara di cose oscure'. Ecco, questo è, a mio parere, il luogo autentico della scrittura letteraria".

Nell'intervista Russo, che si occupa di editoria da più di 40 anni, si sofferma sullo stato di salute del romanzo, sulla riconoscibilità di un marchio, e sui rischi e le opportunità di fare editoria oggi.

