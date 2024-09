Giornata mondiale della barba, i consigli per curarla al meglio

Che sia corta, lunga o appena accennata, richiede attenzione e cura per apparire al meglio. Ecco alcuni suggerimenti degli esperti di Barberino’s per far crescere la barba al massimo del suo potenziale ascolta articolo

La barba, per molti uomini, è più di un dettaglio estetico: esprime uno stile e riflette la propria personalità. Che sia corta, lunga o appena accennata, richiede attenzione e cura per apparire al meglio e rimanere sana. In occasione della Giornata mondiale della barba che si celebra oggi, 7 settembre, ecco alcuni suggerimenti degli esperti di Barberino’s per far crescere la barba al massimo del suo potenziale.



Come far crescere velocemente la barba

Far crescere la barba più velocemente può sembrare difficile, ma con alcuni accorgimenti è possibile accelerare il processo. Gli esperti di Barberino’s consigliano di mantenere una dieta equilibrata, ricca di proteine, vitamine e minerali, per nutrire la barba dall'interno. Inoltre, l'igiene della pelle è fondamentale: utilizzare shampoo e balsami specifici per la barba e mantenere la pelle idratata favorisce la crescita. Anche l'esercizio fisico regolare e un buon sonno aiutano a migliorare la circolazione sanguigna, favorendo la salute dei follicoli. Infine, è importante evitare di radersi troppo spesso e considerare l'uso di prodotti stimolanti, come oli e balsami per la barba, che possono accelerare la crescita.

Barba a chiazze: come affrontarla

Avere una barba a chiazze o irregolare, con aree dove appare rada o addirittura assente, è una condizione molto comune. Le cause sono spesso genetiche, ma in alcuni casi possono essere legate a variazioni ormonali. Anche in questo caso, seguire uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata ricca di vitamine, può favorire la crescita della barba, così come ridurre lo stress e fare attività fisica. Per lo styling, gli esperti consigliano l'uso di una spazzola da barba, che distribuisce gli oli naturali della pelle e massaggia delicatamente il viso, stimolando il microcircolo e favorendo la crescita dei peli. leggi anche Russell Crowe si taglia la barba dopo cinque anni. FOTO

L'importanza del balsamo da barba

Il balsamo da barba è essenziale per mantenere la barba morbida e idratata. Il momento ideale per applicarlo è dopo la doccia, dopo aver lavato la barba con uno shampoo specifico o prima di dormire. Utilizzarlo regolarmente, soprattutto in inverno o dopo l’esposizione al sole, protegge la barba dagli agenti esterni e ne preserva la salute. Per applicarlo correttamente, è sufficiente una piccola quantità da distribuire uniformemente su tutta la barba, aiutandosi con un pettine per evitare che diventi pesante o appiccicosa.

Gli stili perfetti per la barba irregolare

Per chi ha una barba irregolare, ci sono diversi stili che possono valorizzare al meglio il viso, mascherando le aree più rade. Uno stile ideale è la barba sottogola, che si concentra sulla copertura della linea della mascella e del mento, lasciando il resto del viso più pulito. Un’altra opzione è il pizzetto, perfetto per chi ha una crescita più folta sul mento e sui baffi. Può essere personalizzato in diverse varianti, come dividere i baffi o unirli al resto della barba, ma gli esperti di Barberino's consigliano di farlo crescere fino ad almeno 10 mm prima di rifinirlo. Infine, per chi preferisce uno stile semplice ma d'effetto, la barba di 3 giorni è la soluzione ideale: richiede solo pochi giorni di crescita seguiti da una regolazione uniforme. ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Un nuovo studio sostiene che chi cura la barba può vendere di più