Russell Crowe si taglia la barba dopo cinque anni. FOTO

Sul palco di Sanremo 2024, Russell Crowe ha sfoggiato la sua lunga barba. Tuttavia, quella barba è solo un ricordo. Per esigenze di scena, l'attore ha infatti dovuto dire addio a quel look che lo accompagna dal 2019.

Il nuovo look (e il nuovo ruolo) di Russell Crowe

Il prossimo ruolo di Russell Crowe? Sarà quello di Hermann Göring nel film Nuremberg. Le riprese cominceranno il prossimo marzo in Ungheria, ma lui si sta già preparando. Ed è proprio per questo motivo, che ha dovuto tagliarsi la barba. Il film, tratto dal libro Il nazista e lo psichiatra di Jack El-Hai, porta in scena la storia di un uomo tra i più terribili del tempo nazista, condannato a morte per impiccagione durante il processo di Norimberga ma morto suicida prima della condanna.