"O Caledonia", il miglior romanzo meno conosciuto del XX secolo

La nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, è dedicata al romanzo di Elspeth Barker, tradotto in Italia per la prima volta da Beatrice Masini. L'intervista alla sua curatrice

"Il miglior romanzo meno conosciuto del XX secolo": così è stato definito il libro di cui parliamo questa settimana a "Incipit", la rubrica di Sky TG24. Si intitola "O Caledonia", lo ha scritto Elspeth Barker, e a più trent’anni dalla sua uscita, è stato tradotto in Italia per Bompiani da Beatrice Masini (pp. 192, euro 18)

Barker nasce a Edimburgo, in Scozia, nel 1940. Figlia di due insegnanti, è la maggiore di cinque fratelli con i quali cresce in un castello neogotico, che la leggenda vuole suo padre avesse comprato dal re di Norvegia. "O Caledonia", che in Italia compare a due anni dalla scomparsa della sua autrice, racconta la vita di Janet, che nelle prime righe del libro scopriamo morire a 16 anni e che per le duecento pagine successive seguiamo nella sua vita, vissuta in un rifiuto ostinato e naturale dell’omologazione.



In questa intervista, Masini ne rievoca la storia, soffermandosi su uno "stile eccelso e unico, in grado di tenere desto il lettore, accendendone la curiosità".

