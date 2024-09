Cupra, svelato il nuovo suv Terramar. Le prime foto

In occasione della 37esima edizione dell’America’s Cup di vela a Barcellona il marchio spagnolo entra nel segmento C, che sta conquistando il mercato europeo. Un suv sportivo che prende il nome dal circuito in cui il brand Cupra è nato. Sarà disponibile con varie motorizzazioni, anche elettrificate: benzina, mild hybrid e ibrido plug-in da 272 cavalli e un’autonomia solo elettrica dichiarata fino a 100 km. Ecco le prime immagini e le principali caratteristiche.

A cura dell’inviato a Barcellona - Stefano Santini