Dopo la pizza all'ananas Gino Sorbillo lancia quella al cocomero.

Con un breve video pubblicato sulla sua pagina Instagram Gino Sorbillo ha annunciato la sua ultima creazione: la pizza con il cocomero. Così, dopo la pizza con l'ananas e quella con la banana, il maestro pizzaiolo napoletano sperimenta un nuovo frutto destinato a far discutere. Ad agosto 2023 ci aveva già provato il collega Vincenzo Capuano. che con la sua pizza all'anguria fece insorgere il web. A un anno di distanza, tra chi commenta il post di Sorbillo, c'è chi non riesce a capacitarsene, chi invece non vede l'ora di provarla e chi si chiede se costerà 17 euro come la pizza di "quello", intendendo Flavio Briatore, che a settembre aprirà il suo Crazy Pizza a Napoli.