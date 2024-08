Lo chef nel castello, la cucina di Stefano Paganini a Magliano Alfieri

Territorialità, stagionalità, creatività ed estro sono i capisaldi della visione dello chef che, dai fornelli della nonna (sua prima maestra) è approdato prima a La Contea di Neive e poi all'Enoteca di Canale e a Villa Tiboldi. Dal 2010 è alla guida del Ristorante Stefano Paganini all'interno del maniero che fu residenza estiva degli Alfieri ascolta articolo

La cornice è quella del Castello seicentesco di Magliano Alfieri, in posizione dominante sulla valle del Tanaro, in provincia di Cuneo. La mano è quella di Stefano Paganini, chef attento alla cura dei dettagli e alla scelta delle materie prime, che con la moglie Giada, volto dell’accoglienza e presenza fissa in sala, rappresenta l’anima di uno dei ristoranti cult del territorio delle Langhe e del Roero, in Piemonte.

Lo chef Stefano Paganini e la moglie Giada

Il ristorante Inaugurato nel 2010 nella cornice del Castello seicentesco di Magliano Alfieri, il Ristorante Stefano Paganini rappresenta il coronamento di un progetto di vita che coinvolge oltre a Paganini la moglie Giada che si occupa dell’organizzazione della sala e dei commensali. Il menu è articolato in due diverse proposte, che riflettono la visione dello chef su territorio e cucina. Accanto a un menu tradizionale, basato su stagionalità e selezione delle materie prime locali, Paganini offre un percorso enogastronomico alternativo, completamente costruito in itinere: una proposta estrosa e poco convenzionale, articolata sulla base di un atto di fiducia da parte del cliente. Dimenticando i consueti canoni legati a una proposta fissa, si lascia che siano la creatività e la suggestione dello Chef a costruire il percorso di gusto, ogni volta differente per prodotti utilizzati e sensibilità del cliente.

Il castello di Magliano Alfieri e il Ristorante Stefano Paganini