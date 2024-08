Europa Park, divertimento e adrenalina: in Germania il parco a tema

Europa Park, un parco dei divertimenti da mozzare il fiato. Prendete nota: non lontano da Friburgo e dalla Foresta Nera, in Germania, e precisamente a Rust, nel Baden-Wurttemberg (vicino anche al confine francese), potrete godere di questo gioiello che vi farà respirare, di nome e di fatto, l’aria di gran parte dei paesi europei. Perché entrando all’Europa Park sarete in Germania, in Francia, in Spagna, ma anche in Gran Bretagna, nelle calde atmosfere greche o nella fredda isola dell’Islanda. Sarete nel Tirolo, in Croazia o in Portogallo, in un pub irlandese o tra le bellezze dell’Italia. Tutto nello stesso istante, tra le oltre 100 attrazioni totali: per i più piccoli ma anche le più adrenaliniche per gli adulti, giochi d’acqua e montagne russe. Oltre agli spettacoli dal vivo, da non perdere. Fondato nel 1975 il parco tematico oggi accoglie circa 6 milioni di visitatori all’anno.

L’app, le file, i prezzi

Noi abbiamo raggiunto il parco intorno alle 10 di mattina, poco dopo l’apertura (il parco è aperto dalle 9 alle 20, ma poi si può rimanere all’interno anche fino alle 22) e di giovedì. Ma essendo agosto l’afflusso della gente era già alto. È preferibile utilizzare l’app sul telefono per orientarsi, gestire le file per le attrazioni, che sono sicuramente un tallone d’Achille e per “prenotare” gli ingressi a tempo. Oppure, se siamo determinati, armarsi di buona pazienza e attendere. Per noi la media è stata di circa 45/50 minuti d'attesa per le attrazioni più importanti. Ad alcune abbiamo deciso di rinunciare perché andavano oltre l’ora e mezza e, avendo dei bambini al di sotto delle altezze consentite, non avremmo comunque potuto goderne a pieno.

Se non si è in gruppo si può utilizzare la fila “single ride”, che ti consente di sfruttare i posti liberi lasciati dai gruppi e risparmiare preziosi minuti. Una volta capito come muoversi però anche in una giornata si riesce a godere di molte cose, se non tutte.

I prezzi dei biglietti sono quelli di un parco di questa grandezza e questo livello. Diciamo che una famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 bambini sopra i 4 anni) spende intorno ai 250 euro per una giornata, compreso il parcheggio. Un po’ alti, a nostro avviso, i prezzi “interni”: insomma portatevi soprattutto acqua da bere (se non volete pagare mezzo litro 4€) e magari un po’ di spuntini se volete risparmiare qualcosa. Anche se, a dire il vero, gustare una “pita” stando in Grecia o un salmone affumicato in Islanda vale la pena, se vogliamo levarci uno sfizio. Il fatto di poter assaporare i gusti “locali” in ogni paese in cui si passa è davvero un bel plus.

Gli hotel e i parchi adiacenti

Si può anche decidere di alloggiare in un hotel “interno”, godendosi il parco per due giorni (ci sono biglietti promo) e ridurre l’attesa in coda per le attrazioni. Accanto all’Europa Park c’è anche il Rulantica, un parco acquatico che non abbiamo visitato ma che promette molto bene.

Per tutte le informazioni, come arrivare e i costi dei biglietti:

https://www.europapark.de/en/park