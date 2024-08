Stromboli, torna "Opere magiche"

Dal 7 al 10 settembre la terza edizione della festa del pensiero magico ascolta articolo

"Opere Magiche Stromboli" giunge alla terza edizione. Appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale dell’estate eoliana, la festa del pensiero magico è in programma nell’isola di Stromboli dal 7 al 10 settembre 2024. Un insieme di eventi, seminari e consulti che favoriti dall'eccezionalità del luogo hanno l’ambizione di aprire una critica ragionata di alcuni dogmi del nostro pensiero e della nostra vita quotidiana e favorire l'apertura a riflessioni nuove. Lo spirito dichiarato non è quello di modificare radicalmente stili di vita e quotidianità ma rendere possibile un'integrazione di pratiche, discipline e modi di pensiero e di relazione in grado di assicurare benessere e crescita individuale. Un luogo che mette in moto idee e progetti Nella visione degli organizzatori, Stromboli è ancora un luogo d'utopia, dove l'insularità, l'isolamento e il contatto quotidiano con un vulcano attivo definiscono un differente senso della paura e modificano, anche geneticamente, il carattere delle persone. Un luogo in cui trovare le condizioni per mettere in moto idee e progetti che in altri luoghi non avrebbe senso immaginare ma che possono creare piccole strutturate comunità di pensiero fatte anche da persone che vivono altrove.

Gli eventi "Under the volcano", una festa beat per il capolavoro della letteratura universale di Malcolm Lowry. Un evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Feltrinelli (che pubblicò il libro nel 1961), con la partecipazione del suo presidente Carlo Feltrinelli e del suo direttore Massimiliano Tarantino. Nell'anfiteatro naturale del Parco Parco, Marino Sinibaldi, storico direttore di Rai Radio 3 e fondatore della rivista 'Sotto il vulcano', racconta il romanzo capolavoro di Malcolm Lowry. Un viaggio con una guida d'eccezione nei significati del libro e nel mondo del suo autore, e insieme un tentativo di elaborare i traumi tellurici, magmatici, vulcanici che stiamo vivendo.



Il gioco dell'Isola / L'oracolo di Stromboli - Marianne Costa e Gioele Cima. Il gioco dell'Isola / L'oracolo di Stromboli è insieme un gioco, un sistema oracolare e una presentazione dell'isola creato da Marianne Costa, massima divulgatrice mondiale del mondo dei tarocchi e autrice, con Alejandro Jodorowsky, del libro-mondo 'La via dei tarocchi'. Una nuova macchina immaginativa, parallela ai tarocchi, costruita utilizzando 72 simboli come arcani rappresentativi dell'isola di Stromboli.



Gioele Cima, ricercatore indipendente e saggista interviene sugli eccessi della psicologia e della cultura terapeutica che possono portare a concepire l'uomo come un essere patologico, fragile e perennemente in crisi.



Le mostre di Mario Cusolito e Andrea Fabbricino. Due mostre dedicate a pittori profondamente radicati nella realtà e nella vita dell’isola. Quella di Mario Cusolito storico pescatore, ormeggiatore e pittore: per la prima volta dalla scomparsa la sua casa studio viene aperta al pubblico con l'esposizione delle sue opere, E poi quella di Andrea Fabbricino. Bellezza, accoglienza e inflessibilità sono il segno della sua opera nell'isola. Nove suoi quadri sono esposti all'interno di Casa Fiorucci al Timpone.