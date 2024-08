"Istinto e presentimento: ecco cos'è la conoscenza per Cortázar"

Arriva per la prima volta in Italia "Libro di Manuel", il romanzo del grande scrittore del Novecento. La sua traduttrice, Ilide Carmignani, ne racconta l'importanza e l'originalità durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24

"Il tempo e lo spazio, nelle opere di Julio Cortàzar, appartengono non alla razionalità ma a una realtà più profonda, e la distrazione è un modo per accedervi". È quanto dice Ilide Carmignani nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dedicata a uno dei grandi scrittori del Novecento. L'occasione è la pubblicazione del "Libro di Manuel", un romanzo finora inedito in Italia e ora tradotto proprio da Carmignani per i tipi di Sur (pp. 450, euro 22).

"Per Cortàzar la conoscenza è intuizione, istinto, presentimento", racconta Ilide Carmignani in questa intervista, prima di aggiungere che "per lui, le cose non hanno una spiegazione logica, e dunque è per questo che la sua letteratura cerca di attingere a questa realtà più profonda".

