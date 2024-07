Lonato in Festival, torna la kermesse dedicata a circo, arte e teatro

In programma dal 9 all'11 agosto, la kermesse bresciana, giunta alla 12° edizione, propone al pubblico un ricchissimo cartellone di spettacoli di circo contemporaneo, arte di strada e teatro di figura all'interno di una particolarissima e affascinate location storica: la Rocca lonatese, una delle più imponenti fortezze del Nord Italia, affacciata sul lago di Garda. In occasione della rassegna si esibiranno formazioni di artisti provenienti da più parti del mondo ascolta articolo

Torna anche quest'anno, negli spazi della suggestiva Rocca di Lonato del Garda, il Lonato in Festival. In programma dal 9 all'11 agosto, la kermesse bresciana, giunta alla 12° edizione, propone al pubblico un ricchissimo cartellone di spettacoli di circo contemporaneo, arte di strada e teatro di figura all'interno di una particolarissima e affascinate location storica: la Rocca lonatese, una delle più imponenti fortezze del Nord Italia, affacciata sul lago di Garda. In occasione della rassegna, che quest'anno sarà dedicata in particolare al circo e alle arti performative, si esibiranno formazioni di artisti provenienti da più parti del mondo, senza dimenticare la musica ed il teatro di figura, da sempre ingredienti fondamentali del festival.

Gli artisti del Lonato in Festival Tra gli artisti ospiti del Lonato in Festival troviamo il Circo Bipolar, con lo spettacolo Grand Café Rouge di acrobatica e giocoleria, con un numero di trapezio ballant a 9 metri d’altezza; Circo in Rotta con lo spettacolo Tienimi che ti tengo di equilibrismo su filo teso, giocoleria, acrobatica e danza; Cometa Circus, duo italo-peruviano, con lo spettacolo Cometa di acrobatica aerea e a terra, giocoleria e rue cyr. E ancora, Ambaradan con lo spettacolo Circo Bazzoni, un’amorevole omaggio in chiave comica al mondo dello spettacolo viaggiante, merce sempre più rara nella sua forma più poetica; Jessica Arpin, con lo spettacolo Miss Magherita, un’ode alla pizza, tra antipodismo, acrobazie e comicità; Nicola Carrara, con un coinvolgente spettacolo di giocoleria e clownerie. Tra i protagonisti dell'edizione 2024 anche Alessandra Piccoli, con lo spettacolo Rosi Danse la Rue, di pol dance e contorsionismo; Daigoro, abile e coinvolgente mago con lo spettacolo Voilà; dall’Irlanda la compagnia Siolta Circus, con lo spettacolo On Tish! con acrobazie incredibili e comicità. Fra le chicche del programma, ci sarà poi una sezione “Circo-famiglia” con le famiglie di circo: Family Camus dalla Svizzera, composta dal duo di acrobati ironici famosi in tutto il mondo (lui Henry Camus, un americano egocentrico, e lei Gaby Schmutz, una svizzera tedesca puntuale) e i loro due figli, anche loro artisti, e la compagnia Teatro Viaggiante con lo spettacolo La Famiglia Mirabella, che vede per l’appunto in scena tutti i componenti dell’omonima famiglia di artisti.

I progetti di musica e circo Due poi i progetti di musica e circo molto particolari: il duo svizzero Banjocircus con l’acrobatico concerto Crazy Pony Show, un crossover tra musica, circo e commedia, e La Contrabbassa, originale progetto con un vecchio camioncino che si apre come un antico palco itinerante, che vedrà rappresentati Pino e Pina, spettacolo di clownerie, teatro di figura e musica e Busterbagatelle, proiezione di un filmato di Buster Keaton con l’accompagnamento musicale inframezzato da gags di Nicolò Toschi. Repertorio classico napoletano e veneziano per mandolino, chitarra e voce è quanto presenterà il duo I Due Pini. Gli eventi per i bambini Grande spazio sarà dedicato anche al divertimento dei bambini, in una zona della Rocca a loro dedicata con gli spettacoli di teatro di figura delle compagnie Mauro Paganini, che presenterà lo spettacolo di marionette e musica La Famiglia Gardelone, The Gipsy Marionettist con l’omonimo spettacolo di marionette, Bambabambin con lo spettacolo di burattini tradizionali Arlecchinate, ed infine Ignazio Bortot con il suo teatrino Lambe lambe di marionette. Oltre agli spettacoli, anche numerosi laboratori di giocoleria e di costruzione di burattini, la truccabimbi, le bolle di sapone e uno spazio dedicato ai giochi di abilità a cura del maestro catalano Joan Rovira, in cui potranno cimentarsi anche gli adulti.

La mostra fotografica di Eleni Albarosa Anche quest’anno il complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como che ospita la manifestazione sarà valorizzato con una mostra fotografica di Eleni Albarosa con gli scatti delle prime edizioni di “Città di Circo” e con la possibilità di visitare le prestigiose mostre NINO FERRARI. L’arte del metallo tra tradizione e modernità (a cura di Stefania Cretella) e Millemiglia Non Stop in collaborazione con l’Archivio Negri di Brescia. Grazie alle Visite guidate a cura dell’Associazione amici della Fondazione Ugo Da Como, sarà infine possibile visitare la Casa del Podestà, fra le più interessanti case museo del Nord Italia, che in una ventina di sale racchiude le preziose collezioni del Senatore Ugo Da Como.