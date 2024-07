Uk in a Bad Way, la Londra post-punk di James Harvey

Città delle opportunità, metropoli cosmopolita e multietnica, luogo di incontro e confronto tra culture. Londra è tutto questo ma anche molto altro. Sotto la sua apparenza scava James Harvey, fumettista post-punk britannico e artista poliedrico, con un passato tra musica (i videoclip dei Run the Jewels), serie tv (un episodio della serie animata Netflix Love Death and Robots), cinema (i concept di Metal Gear Solid con Jordan Vogt-Roberts) e, naturalmente, fumetti (Doom Patrol e Batgirl), che con Uk in a Bad Way (Oblomv, 92 pagine a colori, brossurato 21,5x30 cm, 19 euro) dipinge un affresco colmo di amarezza e critica sociale.

Una Londra che nega la libertà

L’Inghilterra che appare tra le pagine di Uk in a Bad Way è tetra e opprimente, ripiegata su se stessa. Una Londra dominata da telecamere a circuito chiuso e strumenti di controllo, dove non c’è spazio per la creatività, qualcosa di molto vicino alla concretizzazione della distopia immaginata da Alan Moore e David Lloyd in V per Vendetta. Intorno a Jin si muove la società superficiale in cui tutto è usa e getta, persino le emozioni, in cui ognuno è pronto ad appropriarsi dell’identità altrui piuttosto che crearne e coltivarne una propria, e il senso di alienazione si fa sempre più forte.