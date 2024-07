Il Festival di Goodwood, tra curiosità e auto di ogni tipo. VIDEO

Oltre 150mila spettatori per l'edizione 2024 del Festival of Speed di Goodwood, che si svolge ogni anno nella residenza di Lord March, ora diventato undicesimo Duca di Richmond: Goodwood House, l'enorme tenuta (900 ettari) nei pressi di Chichester nel West Sussex in Gran Bretagna. Quest'anno anche Sky Tg24 ha partecipato all'evento

Il prato all’inglese per una volta perdonerà di essere calpestato così tante volte perché quando arriva il festival della velocità a Goodwood House, nei pressi di Chichester nel West Sussex, ogni cosa può aspettare. Anzi letteralmente tutto si ferma a partire dalla viabilità poiché il via vai di gente è così fitto da mandare in tilt tutto il traffico. I più furbi si accampano giorni prima (non è così difficile imbattersi in tende o ripari improvvisati) mentre i più facoltosi si spostano in elicottero creando una danza in volo.

È semplicemente impressionante la quantità di persone accorsa per passare da quella piccola struttura a scacchi, con tanto si scritta Start, che pare un ossimoro in confronto a quell’immenso e infinito spazio di 900 ettari dove dal 1993 Lord March, il duca di Richmond, ha posto le fondamenta di un tempio sacro dei motori che porta il nome di Goodwood Festival of Speed.

I maxischermi sono imprescindibili, con curiosi stesi sulle sdraio, così come le balle di fieno o la Goodwood lager, la birra tanto gettonata sugli spalti e che si sorseggia camminando da un’area all’altra ammirando auto dal passato, del presente e anche al futuro, in un contesto così squisitamente allineato con il tema: Horseless to Hybrid, per onorare una storia automobilistica in continua evoluzione.