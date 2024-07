Morto a 90 anni Benito Nonino, l'uomo che ha trasformato la grappa

L'uomo che ha trasformato la grappa in un prodotto raffinato, se n'è andato a 90 anni: ha fatto diventare la piccola azienda di famiglia che produceva 'sgnapa' a Percoto (Udine) un marchio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo

Benito Nonino, l'uomo che ha fatto amare la grappa trasformandola da un liquore di osteria in un prodotto di alta qualità è morto a 90 anni. Insieme con la moglie, Giannola, aveva trasformato la piccola azienda di famiglia che produceva "sgnapa" - come si dice in friulano - in un marchio che ha varcato i confini nazionali. Benito Nonino è morto nella sua casa azienda a Percoto (Udine), centro dove era nato il 6 febbraio 1934. Benito e Giannola hanno avuto tre figlie: Antonella, Cristina e Elisabetta che lavorano nell'azienda, come alcune nipoti.