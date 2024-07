Notte Rosa 2024, programma ed eventi da non perdere in Romagna

Quest'anno il claim per ispirare la 19esima edizione del capodanno dell'estate romagnola è "Weekend Dance", che vedrà la Romagna trasformarsi nel più grande dance floor d’Italia. Sarà una Notte Rosa nel segno del ballo nelle sue mille forme e accezioni: dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie hop, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche. Non mancheranno iniziative dedicate al racconto del distretto romagnolo del ballo che ha spopolato in Europa negli anni ‘80 e ‘90. Inoltre, sabato 6 luglio, in contemporanea in tutte le località romagnole, andrà in scena un grande Flash Mob tutto da ballare, per lanciare un messaggio di allegria e condivisione, celebrando lo spirito festoso e accogliente del territorio.

Dal 5 al 7 luglio torna il "capodanno" dell'estate romagnola , con la diciannovesima edizione della Notte Rosa , la grande festa della riviera che apre ufficialmente le porte all’estate. Tutta la costa si tingerà di rosa, dal tramonto all'alba, in un'esplosione di luci, suoni, immagini e colori, offrendo un evento diffuso con musica, spettacoli e magiche scenografie. Come da tradizione, venerdì sera a mezzanotte, in contemporanea su tutta la riviera, ci saranno gli spettacoli di fuochi d’artificio che coloreranno il mare e il cielo di tutte le città. Ecco i grandi eventi da non perdere il weekend dal 5 al 7 luglio in Romagna.

Gli eventi da non perdere in provincia di Rimini



A Rimini per la serata clou della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, sul palco della postazione estiva di Rds in piazzale Kennedy si esibiranno gli Eiffel 65. Sia venerdì che sabato, andranno in scena anche Cioffi e Mara Sattei, per poi lasciare spazio al Discoradio Party. Mentre sul palco di piazzale Fellini, venerdì 5 luglio, Vivo concerti presenterà una line up di tutto rispetto, che vedrà esibirsi artisti come Blanco, Gaia, DJ Shablo e Epoque. A Riccione, venerdì 5 luglio, il Festival del Sole, uno dei maggiori festival europei dedicati alla ginnastica, vedrà la partecipazione di 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni differenti. Sabato 6 luglio, la star della Notte Rosa riccionese sarà Dargen D’Amico che si esibirà in piazzale Roma. La mattina del 6 luglio, dalle 11 alle 13, i più importanti locali sul lungomare organizzano l’Aperidance con i Dj del Take Over. Annalisa sarà la regina del Weekend Dance della Notte Rosa a Cattolica, con un grande concerto a pagamento sabato 6 luglio. La stessa sera, in piazza Primo Maggio, la musica dance anni ‘90 verrà celebrata con un concerto gratuito che vedrà la partecipazione di Jo Squillo. Domenica 7 luglio, Cristiano Malgioglio calcherà lo stesso palco per un altro evento imperdibile. A Bellaria-Igea Marina, venerdì 5 luglio e sabato 6 luglio, si terrà, invece, il “Carnevale in rosa”, una sfilata di carri allegorici e cortei mascherati con il Dj set degli Space Invaders. Sabato 6 luglio, un aperitivo speciale a bordo della motonave Super Tayfun sarà seguito da spettacoli per i più piccoli. Domenica 7 luglio, “Balamondo… Balla sulla spiaggia” con Mirko Casadei e la sua Big Band animerà la spiaggia, suonando lungo i pontili delle spiagge 11, 35, 77 a partire dalle ore 11. A Misano Adriatico, il concerto di Raf aprirà le danze venerdì 5 luglio in piazzale Roma. Sabato 6 luglio, il “Carnevale dell’Estate” vedrà i carri sfilare in parata sul lungomare, mentre domenica 7 luglio lo spettacolo dell’orchestra di Roberta Cappelletti chiuderà il weekend danzante. Mentre a Santarcangelo di Romagna, la 54esima edizione di “Santarcangelo Festival: While we are here” prenderà il via venerdì 5 luglio, trasformando il borgo medievale in una “città-festival” dedicata alle arti figurative.



Le iniziative in provincia di Forlì-Cesena



A Cesenatico, venerdì 5 luglio, grandi nomi della musica dance anni ‘90 cavalcheranno il palco del consueto concerto della Notte Rosa in piazza Costa. Si esibiranno artisti come Molella, Datura, Double You e Nathalie Aarts from The Soundlovers. Forlì si colorerà di rosa con il “Balamondo… Dance Floor Party” in piazza Saffi, dove si esibiranno i Boomdabash e la Big Band di Mirko Casadei. A Gatteo Mare, sempre venerdì 5 luglio, Filippo Graziani si esibirà all’Arena Rubicone, accompagnato dal vincitore del premio Tenco Eugenio Finardi. Domenica 7 luglio, Gatteo Mare celebrerà il 70esimo anniversario di "Romagna Mia" con un concerto all’alba dei Santa Balera e Moreno il Biondo, un flash mob in spiaggia alle 16.30 e una serata danzante con ospiti di livello all’Arena Rubicone. A San Mauro Mare, venerdì 5 luglio, la serata sarà animata da Radio Gamma Party e i Los Lobos.