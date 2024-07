Estate 2024, eventi e spettacoli a Roma in programma a luglio

Roma si anima a luglio con una ricca offerta di concerti, mostre, spettacoli e danza, offrendo a residenti e turisti numerose opportunità di svago e cultura. Dai concerti dei Coldplay allo show di tanga "Roberto Bolle and Friends" ecco i principali eventi da non perdere

Sono tanti gli eventi in programma a Roma per luglio 2024. La città si anima con una ricca offerta di concerti, mostre, spettacoli e spettacoli di danza, offrendo a residenti e turisti numerose opportunità di svago e cultura. L'estate romana promette di essere indimenticabile con appuntamenti per tutti i gusti, dalla musica alla lirica, dall'arte alla moda.



I concerti

La musica è protagonista alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con una serie di concerti imperdibili: il 10 luglio 2024 i Deep Purple faranno tappa con la loro energia rock, mentre Ludovico Einaudi incanterà il pubblico con le sue melodie il 13 e 14 luglio 2024. Gli amanti delle boyband non possono mancare all'appuntamento con i Take That, che si esibiranno l'8 luglio 2024. Un evento tra i più attesi sarà il concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico, previsto per quattro serate, il 12, 13, 15 e 16 luglio 2024, un'occasione unica per ascoltare dal vivo una delle band più amate al mondo.