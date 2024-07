Praga, la città magica raccontata da Milan Kundera

Una grande città e un grande scrittore. Praga e Milan Kundera sono i protagonisti della nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. L'occasione è l'uscita di “Praga, poesia che scompare”, da poco pubblicato da Adelphi con la traduzione di Giorgio Pinotti (pp. 104, euro 13). E proprio Pinotti, in questa intervista, racconta il fascino di una città in cui "il magico - come osserva Kundera - vi occuperà sempre uno spazio smisuratamente più grande del reale”.

