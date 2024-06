Ferrari, torna il Family Day: record di 30mila visitatori

Lifestyle

Stessa motorizzazione della prima uscita da Maranello nel 1947, ispirata alle gran turismo degli anni '50 e 60'. La nuova Rossa si chiama come il motore che la muove, un 12 cilindri da 830 cavalli che fa 0-100 in 2,9 secondi fino a una velocità massima di oltre 340 orari. Senza nessuna forma di elettrificazione. Prezzo 395mila euro, 435mila per la versione spider. Consegne nell’ultimo trimestre 2024. A cura dell'inviato a Modena, Stefano Santini