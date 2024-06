“Un tè con l’autore” nel salotto letterario di Palazzo del Poeta

Sul sofà del suo salotto letterario nei weekend di diciotto mesi si sono seduti 120 scrittori e scrittrici, davanti a oltre 3mila persone che con ingresso sempre gratuito hanno seguito la rassegna, non come semplici spettatori ma diventando ogni volta parte integrante di un momento di scambio e condivisione. Lei è Rosa Di Stefano, 47enne giornalista, imprenditrice e divoratrice di libri. Nell’ultimo anno e mezzo la sua iniziativa "Un Tè con l'Autore" è cresciuta diventando un appuntamento fisso e un punto di riferimento nel mondo della cultura a Palermo.

Il set è un’antica dimora nobiliare seicentesca nel centro storico della città, che non a caso lei ha voluto chiamare, dopo un sapiente restauro, Palazzo del Poeta, trasformandolo in uno spazio ricettivo turistico, elegante e sostenibile, e in un polo culturale in cui l'ospitalità e la cultura sono in simbiosi. Un luogo di promozione della cultura e dell'arte materializzatosi tra le antiche pietre di un palazzo che ha tanto da raccontare e che nel tempo è diventato motore propulsore di conoscenza rivolto non solo ai turisti ma anche alla comunità locale, sviluppando coesione sociale e senso di appartenenza.

Per 78 settimane il salotto letterario della dimora storica ha ospitato scrittori, registi, poeti ed appassionati lettori o semplicemente curiosi, tra un tè caldo ed una lettura drammatizzata sono stati presentati libri e proiettati cortometraggi, in un'atmosfera confidenziale da chiacchiere tra amici in cui il dialogo diventa produttore di legami, corrispondenze e scambi.

Finalista al Premio Terziario Donna Imprese Innovative in Sicilia e al Premio Innovazione Sicilia, Rosa Di Stefano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Donna Attiva” dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna ed è stata inclusa tra le tre donne in Italia che fanno cultura in modo innovativo dalla rivista "Confidenze". Suoi progetti come “Salmodia, ninna nanna per le spose bambine” e la collettiva “Toccami, l’assenza di un abbraccio diventa arte” hanno attirato l’interesse dei media nazionali e dalla creatività ispirata dalla storia centenaria del Palazzo del Poeta è nato il magazine online “È Geniale” il cui numero più recente, in attesa che esca anche in edizione cartacea come free press è disponibile qui: https://www.palazzodelpoeta.com/magazine-culturale-nona-uscita-150624.pdf .