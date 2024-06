Muoversi in bicicletta ad Ascoli Piceno e dintorni è l'esperienza perfetta per una vacanza di qualità all'insegna del vivere sostenibile. Impossibile non lasciarsi inebriare dall'affascinante città medievale nelle Marche con strade acciottolate e un'atmosfera unica. Da scoprire il centro storico, raccolto e accogliente che ha il suo cuore in due piazze principali: Piazza Arringo, la più antica, e Piazza del Popolo che ospita edifici importanti come il palazzo dei Capitani del Popolo e la chiesa di San Francesco