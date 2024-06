Art Basel, tutta la città coinvolta nella prestigiosa fiera d'Arte

Le opere esposte in fiera vanno da poche migliaia di euro a svariati milioni, gli artisti rappresentati sono circa quattromila e quasi 300 le gallerie partecipanti. Siamo stati a visitarla per la rubrica FLASH

Passano gli anni ma Art Basel non mostra i segni del tempo. Nata nel 1970, la prestigiosa fiera d'Arte moderna e contemporanea continua a richiamare a Basilea, nel cuore della Svizzera, il gotha degli addetti ai lavori. Passeggiando tra i numerosi stand, allestiti come piccoli musei, si incontra chi è qui per fare buoni affari o è semplicemente curioso di sapere dove va il mercato dell'Arte, quali sono gli artisti di tendenza, quali quelli che da molti anni incontrano il favore dei collezionisti.

Visitare Art Basel è come tornare a casa, perché è qui che l'hanno fondata tre galleristi elvetici ben oltre 50 anni fa, sebbene la fiera abbia diversi suoi cloni in giro per il mondo: Hong Kong, Miami, Parigi.