Mille Miglia, al via edizione 2024 tra centinaia di auto-gioiello

Dal vecchio al nuovo

Tre gemme ancora oggi splendenti, seguite durante il percorso dalle ultime nate dei rispettivi Brand in qualità di Support Car: Alfa Romeo Junior e Lancia Ypsilon. "Siamo anche qua per avere un po' di piacere e per accompagnare questa Mille Miglia con la Junior, che lanciamo. Lavoriamo per creare questo legame tra l'Alfa Romeo di oggi e l'Alfa Romeo di ieri", dice l'amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato.

Il concept dell'evento è una gara di regolarità, che premia l’abilità dei piloti e dei navigatori nel rispettare i tempi di percorrenza e i limiti di velocità. Questo dal 1977, visto che prima di allora era a tutti gli effetti una gara di velocità in linea tra Brescia e Roma. Non a caso per Enzo Ferrari era "la corsa più bella del mondo".