1000 Miglia 2024, percorso e programma: tutto quello che c'è da sapere

In programma dall'11 al 15 giugno, la gara dedicata alle auto d'epoca, partirà da Brescia e raggiungerà diverse città italiane, da Bergamo a Torino, fino a Genova e Roma. Per cinque giorni, la carovana delle 420 vetture d'antan percorrerà oltre 2mila chilometri di strada ascolta articolo

Torna la corsa automobilistica più attesa dell'anno: la 1000 Miglia 2024. In programma dall'11 al 15 giugno, la gara, che vedrà protagoniste - come da tradizione - le auto d'epoca, partirà da Brescia e raggiungerà diverse città italiane, da Bergamo a Torino, fino a Genova e Roma. Per cinque giorni, la carovana delle 420 vetture d'antan percorrerà oltre 2mila chilometri di strada. Tra le grandi novità dell'edizione di quest'anno spicca l'aggiunta di una nuova tappa: dopo aver percorso quella di Torino, la Freccia Rossa proseguirà con un secondo itinerario a Genova, con sfilata sul lungomare.

Prima tappa Dopo le verifiche sportive e tecniche dei giorni scorsi, l'itinerario della 1000 Miglia 2024 partirà oggi, 11 giugno, da Brescia e attraverserà Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Bergamo, Novara e Vercelli. L'arrivo, per il primo traguardo di tappa, sarà a Torino. Seconda tappa Il secondo giorno, il 12 giugno, la Freccia Rossa percorrerà le Langhe, passando per il centro di Acqui Terme, e raggiungerà Genova, new entry dell'edizione 2024. Nel capoluogo ligure il convoglio, dopo un sosta per il pranzo, proseguirà la sua corsa lungo il paesaggio delle Cinque Terre, attraversando Rapallo e La Spezia, fino a Massa. Le auto d'epoca marceranno poi lungo la costa della Versilia, fino ad arrivare a Viareggio. leggi anche 1000 MAD, l'auto autonoma del Polimi sarà alla 1000 Miglia 2024

Terza tappa La discesa verso la Capitale caratterizzerà il terzo giorno della gara. Deviando verso l'entroterra toscano con il passaggio da Lucca, la carovana farà poi ritorno sulla costa livornese toccando Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci e infine Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio, l'ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione. Chiuderà la giornata la classifca sfilata in via Veneto a Roma. Quarta tappa Gli equipaggi risaliranno, nella quarta tappa del 14 giugno, fino in Umbria a Civita Castellana, Amelia, Orvieto e Solomeo, per poi ripartire alla volta dell'entroterra toscano, attraversando Passignano sul Trasimeno, Sinalunga, Asciano, Siena, Radda in Chianti e Prato. Dopo aver solcato i passi della Futa e della Raticosa, la Freccia Rossa terminerà l'itinerario a San Lazzaro di Savena, a Bologna. Tappa finale La giornata finale del 15 giugno vedrà protagoniste Ferrara, Bovolone, Villafranca, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò, dove si concluderà l'evento con la tradizionale passerella in via Venezia. vedi anche Mille Miglia 2024, presentato il percorso: tappe e date della gara