Gaspari: "Tutto ciò che è superficie ci condiziona profondamente"

L'apparenza e la reputazione: ruota attorno a queste due parole antiche e tuttavia inevitabilmente contemporanee il romanzo di questa settimana. Si intitola, appunto, "La reputazione" (Guanda, pp. 304, euro 19), l'ha scritto Ilaria Gaspari e ha per protagonista Marie-France, una donna dall’età indefinita e dal passato leggendario che negli anni Ottanta governa una boutique nel quartiere Parioli di Roma. Gli affari vanno bene, fino a quando Marie-France non decide di iniziare a vendere vestiti per adolescenti e soprattutto fino a quando non scompare una ragazza. Di qui prende le mosse il romanzo, che proprio attorno all'apparenza ruota. "Si dice spesso che viviamo in una società dell'immagine, io mi spingerei a dire che viviamo in una società delle apparenze - dice Gaspari durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Il nostro capitale reputazionale si basa soprattutto su quello che di noi appare all'esterno. Ecco, volevo scrivere un romanzo su questo e ho deciso di ambientarlo in un decennio che è stato quasi un laboratorio di quello che succede oggi".

"Tutto quello che riguarda la superficie del nostro corpo ci condiziona molto profondamente ed è per questo che il romanzo parla di moda - dice sempre Gaspari in questa intervista - Una materia spesso considerata frivola, ma che in realtà ci dice molto di quello che è il nostro rapporto con il corpo, e dunque del filtro attraverso il quale entriamo in contatto col mondo".

