Inghilterra, coppia di ventenni vive come se fossimo negli Anni '40

Un tuffo nel passato come stile di vita. Una coppia di ventenni inglesi vive immersa negli Anni 40: si chiamano Liberty Avery, 24 anni, e Greg Kirby, 29, di Ditchingham nel Norfolk e indossano quotidianamente abiti tradizionali di quasi un secolo fa, oltre a possedere mobili e auto vintage, come la loro jeep americana datata 1942. La loro storia è raccontata dalla Bbc. I due si sono conosciuti quando lei era lavorava come apprendista in un negozio di parrucchieri e lui è entrato per fissare un appuntamento.

Il matrimonio

Anche alle loro nozze, ovviamente, si respirava l'atmosfera Anni 40: "Abbiamo cercato di rendere il nostro matrimonio il più possibile anni '40, tradizionale, come forse lo avrebbero fatto i nostri nonni", ha detto Greg Kirby, raccontando di vivere una vita "molto semplice": "Loro non avrebbero necessariamente speso una cifra enorme, quindi non l'abbiamo fatto neanche noi." La coppia, dopo il tradizionale matrimonio in chiesa, ha proseguito i festeggiamenti in un pub per cena e in una sala da ballo poi.