Cos’è il thrifting, la ricerca di capi di lusso vintage nei mercatini

Infine, il vintage offre spesso una qualità non paragonabile ai vestiti di oggi prodotti in serie e con una qualità inferiore.

Chi dedica ore alla ricerca del second hand lo fa anche per la voglia di allontanarsi dalla forza omologante del fast fashion. I vecchi capi sono spesso pezzi (quasi) unici, dallo stile particolare e molti e molte sono invogliati ad azzardare abbinamenti creativi in cui gli stili si mescolano e sovrappongono.

Chi si appassiona al thrifting è attratto dalla sfida. I mercati sono un tripudio di colori, voci, venditori che invitano ad avvicinarsi, e non è semplice trovare qualcosa di valore al primo sguardo ma nessun negozio di fast fashion può offrire l’emozione di trovare qualche piccolo tesoro nascosto, come una borsa griffata o un paio di jeans dei migliori marchi degli anni Novanta, e tutto al prezzo di pochi euro.

Dove andare

Possono essere flea market, negozi dedicati all’usato, bancarelle ma il concetto è sempre quello: thriftare significa andare a caccia dell’affare migliore. Ci sono anche punti vendita che organizzano eventi dove si possono portare i propri capi vecchi e acquistarne altri pagando gli articoli non al pezzo ma al chilo. Un esempio sono gli appuntamenti organizzati da Vinokilo in diverse città d’Italia: a ogni evento sono invitati artisti, venditori e protagonisti nel mondo della moda locale. “È un momento in cui si visita un luogo favoloso, si aggiorna il proprio guardaroba con abiti unici e sostenibili e si gode di ottima musica, cibo e bevande in un'esperienza unica!” scrivono gli organizzatori.

Consigli ed errori da non fare



Cimentarsi nell’impresa non è facile. Le prime esperienze possono rilevarsi deludenti se non si va preparati. Abbiamo raccolto alcuni consigli degli esperti di thrifting nel video che trovi in alto.