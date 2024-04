In sella a una vespa per 24 ore: record mondiale per Valerio Boni

Non la prima volta

Un record simile Valerio Boni l’aveva in realtà già realizzato 45 anni fa a bordo della stessa Vespa. Poco più che per gioco, certificati da un servizio di cronometraggio ufficiale, aveva percorso 940km con le stesse condizioni dell’ultimo primato: senza soste per i rifornimenti, effettuati in movimento, nonostante le linee guida non imponessero questa difficoltà aggiuntiva. Una distanza inferiore rispetto a quella attuale, ma comunque impressionante considerando che il limite di velocità allora era di 40km/h. “La consideravo semplicemente una delle piccole follie a bordo di un veicolo a due ruote della mia vita, ma la consideravo anche una piccola sconfitta, visto che l’obiettivo che mi ero prefissato nel 1979 era quello di raggiungere i 960 km”, racconta il campione Valerio Boni, “Per farlo avevo pianificato una 24 ore senza soste, utilizzando una tecnica di rifornimento in movimento innovativa ispirata al metodo "air to air refueling" utilizzato dagli aerei da combattimento, ma un calo di rendimento del motore nelle ore notturne mi ha fatto perdere una ventina di chilometri. Durante i giorni del Covid ho scoperto che nel database del Guinness c’era una categoria “farthest distance travelled in 24 hours on a 50cc scooter" e apparteneva all’australiano Mark Brown, che nel 2005 non era andato oltre i 928 km, 12 meno dei miei”. Da allora l’idea di provare a battere quel record si è insinuata piano piano nella mente di Boni. La stessa Vespa 50 era ancora nel box di Valerio, restaurata nel 2015 e iscritta al registro storico FMI, ma il veicolo e il pilota avevano 45 anni in più, elemento non indifferente. Decisivo nella scelta di rimettersi in gioco è stato l’incontro con Denys Maiorino, titolare dell’officina Epoca Motors di Trezzo sull’Adda, specializzata nel restauro di scooter. Una chiacchierata tra i due, nel corso della presentazione del libro “La prima Vespa non si scorda mai” di Paola Scarsi, ha riacceso definitivamente la voglia di sfida del giornalista.