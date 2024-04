"Lamborghini Arena", la casa automobilistica celebra la sua storia

Auto nuove, storiche, modelli sportivi, ma non solo. Per due giorni il circuito di Imola diventa lo spazio in cui la casa di Sant'Agata Bolognese celebra il marchio in un format tutto nuovo

Il paddock dell’autodromo si tinge di mille colori merito non solo delle scintillanti livree delle auto in esposizione ma anche dei cappellini e delle magliette dei numerosi curiosi che passeggiano nel Lifestyle Village.

Il primo grande evento del marchio di Sant’Agata Bolognese è una festa per tutti, come racconta Stephan Winkelmann CEO di Lamborghini: "Un format nuovo dove non parliamo solo delle nostre auto sportive. Infatti troviamo anche tutto quello che gira intorno al marchio. Poi abbiamo invitato non solo i nostri clienti, collaboratori ma anche i fan e i nostri concessionari".

Il presente e la storia

Un paese dei balocchi per i più piccoli, che appena possono chiedono informazioni sui bolidi che stanno ammirando per poi fermare la conversazione in un sincero: «Wow». Ma anche un lunapark per i più grandi che si perdono in un viaggio nel passato grazie all’area del Polo Storico. Il reparto della casa, adibito alla cura del patrimonio storico dell’azienda attraverso, ad esempio il restauro e la certificazione, e che mette in mostra oltre a una Diablo VT Roadster, gialla con interni Nero Torpedo del 1998, anche, in esclusiva, un esemplare di Lamborghini Formula 1 del 1992 che meglio non potrebbe incastonarsi in questo contesto.

Le attività per entrare all’interno del mondo targato Lamborghini sono le più varie. Dai simulatori professionali fino alla possibilità di ammirare, nel corner dedicato al Centro Stile, gli sketch all’origine dei modelli più recenti. Nel grigio dell’asfalto rovente, per via delle alte temperature, svetta anche il blu del campo di padle che, per un attimo, diventa il palco in cui viene presentata un’inedita racchetta nata dalla collaborazione con il marchio Babolat e realizzata con la stessa fibra di carbonio delle auto Lamborghini.

Tutti lavorano alacremente, senza sosta, cecando di regalare a ognuno una giornata indimenticabile. Non si fermano nemmeno i piloti impegnati nell’allenamento in vista della prima gara stagionale del Lamborghini Super Trofeo e che addirittura riescono a fermare il chiacchiericcio generale semplicemente sfrecciando sul tracciato della pista con le Huracán Super Trofeo EVO2.

Eppure, come una calamita, ad attrarre è il parcheggio della «Lamborghini Arena» in cui si può ammirare ogni tipo di modello. Dai più recenti, come la Hurus o la Hurucan, fino a quelli storici, fra cui, citando i più iconici, Miura, Countach e Diablo. Fra loro abbiamo avuto la possibilità di portare in giro una 400 gt degli anni ’60 in un giro senza tempo e provando un motore V12 che ancora incanta.